Son dakika! 17 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:14
Son dakika! Eski başyaver FETÖ'cü Ali Yazıcı’nın cezası belli oldu! | Video 17.07.2020 | 21:28
02:37
Son dakika! 17 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video 17.07.2020 | 21:03
01:00
Ayasofya'nın imarı da değişiyor | Video 17.07.2020 | 17:50
00:52
Rezidansta partiye polis baskını | Video 17.07.2020 | 17:17
00:20
Görüntülendiğini anlayan maskesiz esnaf, poşeti maskeye çevirdi | Video 17.07.2020 | 17:07
02:20
05:00
00:54
Kuruçeşme'de teknede ceset bulundu | Video 17.07.2020 | 16:40
06:38
01:25
21:12
Türkiye şehitlerini son yolculuğuna uğurluyor! | Video 17.07.2020 | 15:36
00:26
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 2 polis memuru yaralı | Video 17.07.2020 | 16:01
02:23
00:37
11:30
03:08
00:58
Karadeniz’de oluşan hortum Kocaali’den görüntülendi | Video 17.07.2020 | 12:56
01:21
02:24
Eminönü iskelesi'nde kadından kadına uçan tekme | Video 17.07.2020 | 12:06
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 5 bin 458 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 17 Temmuz 2020 tarihli son verileri açıkladı. Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 5 bin 458'e yükseldiği bildirildi. Açıklamaya göre, bugün 41 bin 215 test yapılırken, 926 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 217 bin 799 olurken, bugün iyileşen bin 14 kişi ile birlikte toplam 199 bin 834 kişi iyileşti. Toplam entübe hastası 402 kişi, toplam yoğun bakım hastası bin 226 kişi oldu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.