Video Haber Son dakika: 2 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video

Son dakika: 2 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video

Son dakika: 2 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video
02.07.2021 | 20:52

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Son dakika haberleri: İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, 11 Mart 2020'den bu yana ülkemizde etkisini sürdürüyor. Türkiye'de, artan vaka ve vefat sayılarını kontrol altına almak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulandı. Tam kapanma tedbirlerinin ardından vaka sayılarında gözle görülür bir düşüş gözlemlenirken, 1 Haziran itibariyle kademeli normalleşme dönemine geçildi. Bu dönemde de Kovid-19 verilerinde olumlu seyir devam etti. 1 Temmuz'da yeni normalleşme dönemine geçilirken, Sağlık Bakanlığı 2 Temmuz'a ait koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

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