SON DAKİKA: 20 Nisan Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! | Video
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Son Dakika Haberi... Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya başlayan ve kısa sürede tüm dünyada görülen koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de vaka sayıları artış gösterirken, Kabine Toplantısı'nda kısmi kısıtlamaya gidildi ve salgınla mücadele kapsamında yeni önlemler alındı. Son iki gündür vaka ve ağır hasta sayısında gözlemlenen düşüş ileriye dönük olarak yetkilileri ve vatadanşarı umutlandırdı. Sağlık Bakanlığı 20 Nisan koronavirüs verilerini paylaştı. İşte güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...