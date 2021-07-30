SON DAKİKA | 30 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 30 Temmuz'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı...