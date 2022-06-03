SON DAKİKA: A Haber cephe hattında! İşte Suriye’deki terör mevzileri... | Video

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından gözler Suriye’ye çevrilmiş durumda. A Haber bölgedeki terör mevzilerini görüntüledi.