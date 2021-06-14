Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden: Erdoğan ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik | Video

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme ile ilgili değerlendirmede bulunan Biden, "Erdoğan ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye ile anlamlı bir ilerleme kaydedeceğiz." dedi.