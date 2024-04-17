SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ikiyüzlü Batı'ya İsrail tepkisi

Son dakika haberi... AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK),Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. MKYK Toplantısının gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran-İsrail geriliminde Batı'nın ikiyüzlü bir tavır sergilediğini belirtti. İsrail'in İran'ın konsolosluk binasına yaptığı saldırı sonrasında dünyanın ayağa kalkması gerektiğini ifade eden Çelik, "Saldıran İsrail olunca bu konuya herkes ikiyüzlü bir şekilde suskun kaldı." dedi. Yunanistan'ın "Deniz Parkı" kararına da değinen Çelik, Türkiye'nin bunu kabul etmeyeceğini kaydetti.