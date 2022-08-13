Video Haber Son Dakika: Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu vefat etti! Bakan Soylu A Haber'e konuştu | Video
Son Dakika: Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu vefat etti! Bakan Soylu A Haber'e konuştu | Video

Son Dakika: Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu vefat etti! Bakan Soylu A Haber'e konuştu | Video

13.08.2022 | 09:12

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Son dakika haberi: Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu vefat etti. Bir süredir rahatsızlığı bulunan Karahasanoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bir kaz daha Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Hem Akit camiasına hem hayatı boyunca birlikte olduğu bütün herkese yürüdüğü yoldaki arkadaşlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah cennetiyle cemaliyle müşerref etsin. Mustafa Karahasanoğlu aslında yakın tarihin en önemli tanıklarından. Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı bütün sıkıntıların Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı bütün saldırıların hedef alındığı bütün süreçlerin ve aynı zamanda Türkiye’nin bunları nasıl savuşturup bu ülkenin bu milletin kendi değerleriyle kendi özüyle nasıl adım attığının en yakın şahidi ve tanığıdır. Kendini ülkesine inancına değerlerine vakfetmiş kıymetli bir şahsiyet aramızdan ayrıldı." ifadelerini kullandı..

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