Son dakika! Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kadın kılığına girmiş erkek şoku! | Video
Son dakika haberi... Ankara'da polisin dikkati şoke eden olayı ortaya çıkardı! Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kadın kılığında dolaşan ve pasaport kontrolünden geçerek yurt dışına kaçmaya çalışan Somali uyruklu bir erkek yakalandı! Polisin dikkati sayesinde ortaya çıkan kadın kılığına girmiş erkek olayında; kadın kılığına girmiş Somalili erkek şahsın kız arkadaşı da yakalandı.
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