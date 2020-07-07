Video Haber Son dakika: Arya, kendisine yapılan tacizi gözyaşları içinde anlatmıştı... Savcılıktan açıklama geldi | Video

Son dakika: Arya, kendisine yapılan tacizi gözyaşları içinde anlatmıştı... Savcılıktan açıklama geldi | Video

Son dakika: Arya, kendisine yapılan tacizi gözyaşları içinde anlatmıştı... Savcılıktan açıklama geldi | Video
07.07.2020 | 12:15

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Son dakika haberi: Arya isimli genç kızın yaptığı video paylaşımı sosyal medyada gündem olmuştu. "Arya için adalet istiyoruz" başlığı altında çok sayıda yorum yapıldı. Genç kız, gözyaşları içinde bir kişinin kendisini sürekli telefonda taciz ettiğini ve tehditlerde bulunduğunu; savcılığa yaptığı başvuru üzerine "Şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterli delil bulunulmadığı anlaşılmış, şüpheli hakkında kovuşturma yapmaya yer olmadığına karar verilmiştir" cevabı aldığını iddia etmişti. Son dakika haberine göre; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

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