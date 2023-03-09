Video Haber SON DAKİKA: AYM'den HDP'ye hazine yardımı kararı! | Video
SON DAKİKA: AYM'den HDP'ye hazine yardımı kararı! | Video

SON DAKİKA: AYM'den HDP'ye hazine yardımı kararı! | Video

09.03.2023 | 16:05

Son dakika haberi: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin hazine yardımı almasına karar verdi. Oy çokluğu ile HDP'nin blokesi kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: AYM’den HDP’ye hazine yardımı kararı! | Video 02:41
SON DAKİKA: AYM'den HDP'ye hazine yardımı kararı! | Video 09.03.2023 | 16:05
DSP’den açıklama Kılıçdaroğlu’nu desteklemiyoruz | Video 00:10
DSP'den açıklama "Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyoruz" | Video 09.03.2023 | 14:36
CHP’den HDP’ye ziyaret kararı! Kılıçdaroğlu: Elbette görüşeceğim... | Video 02:29
CHP’den HDP’ye ziyaret kararı! Kılıçdaroğlu: "Elbette görüşeceğim..." | Video 09.03.2023 | 14:41
İş insanı Kemal Coşkun son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Erdoğan da cenazeye katıldı | Video 11:01
İş insanı Kemal Coşkun son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Erdoğan da cenazeye katıldı | Video 09.03.2023 | 14:16
Bakan Çavuşoğlu’ndan sanatçı Karsu’ya teşekkür | Video 05:32
Bakan Çavuşoğlu'ndan sanatçı Karsu’ya teşekkür | Video 09.03.2023 | 13:21
Ulaştırma Bakanlığı tam kadro deprem bölgesinde | Video 01:37
Ulaştırma Bakanlığı tam kadro deprem bölgesinde | Video 09.03.2023 | 12:39
Son Dakika: HDP’nin sözlü savunma tarihi ertelendi | Video 01:04
Son Dakika: HDP'nin sözlü savunma tarihi ertelendi | Video 09.03.2023 | 12:14
Kentsel dönüşümde kira yardımı arttı! İstanbul’da ve diğer illerde kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar? | Video 02:09
Kentsel dönüşümde kira yardımı arttı! İstanbul'da ve diğer illerde kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar? | Video 09.03.2023 | 11:51
İstanbul ve Ankara’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı | Video 00:36
İstanbul ve Ankara’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı | Video 09.03.2023 | 10:22
E-Devlet üzerinden EYT başvurusuna yoğun ilgi | Video 00:54
E-Devlet üzerinden EYT başvurusuna yoğun ilgi | Video 09.03.2023 | 09:13
Milli Savunma Bakanı Akar’ın eşi Şule Akar ve beraberindeki komutan eşleri Anıtkabir’i ziyaret etti | Video 01:07
Milli Savunma Bakanı Akar'ın eşi Şule Akar ve beraberindeki komutan eşleri Anıtkabir'i ziyaret etti | Video 09.03.2023 | 06:13
Atina’da 50 bin kişi tren kazasını protesto etti | Video 08:04
Atina'da 50 bin kişi tren kazasını protesto etti | Video 08.03.2023 | 23:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede aileyi ziyaret etti | Video 04:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede aileyi ziyaret etti | Video 08.03.2023 | 22:41
Takoz siyasetinin İstanbul’a acı faturası | Video 00:52
Takoz siyasetinin İstanbul’a acı faturası | Video 08.03.2023 | 22:59
Altılı Koalisyon’un metni İsmail Saymaz’ın da kafasına yatmadı: İki başlılık yaratır | Video 01:14
Altılı Koalisyon'un metni İsmail Saymaz'ın da kafasına yatmadı: İki başlılık yaratır | Video 08.03.2023 | 21:39
CHP’li Özgür Özel Kandil dilini örnek gösterdi: Bundan Türkiye kazanır | Video 00:15
CHP'li Özgür Özel Kandil dilini örnek gösterdi: Bundan Türkiye kazanır | Video 08.03.2023 | 20:48
Tarsus Karabucak ormanında yangın | Video 00:15
Tarsus Karabucak ormanında yangın | Video 08.03.2023 | 20:14
Malatya’da 5 katlı bina çöktü | Video 00:13
Malatya'da 5 katlı bina çöktü | Video 08.03.2023 | 20:06
CHP’li Özgür Özel’den HDP’ye ziyaret açıklaması: Bakanlık verilemez demem | Video 00:11
CHP'li Özgür Özel'den HDP'ye ziyaret açıklaması: Bakanlık verilemez demem | Video 08.03.2023 | 19:47
HDP’li Oluç’tan Akşener’e zehir zemberek sözler: Ciddiye almıyoruz, işine baksın! | Video 00:55
HDP'li Oluç'tan Akşener'e zehir zemberek sözler: Ciddiye almıyoruz, işine baksın! | Video 08.03.2023 | 18:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA