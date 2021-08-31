Son dakika | Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu; Afganistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin "Afganistan'da terör, açlık ve göç dalgası tehdidi var" dedi.