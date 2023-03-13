Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan, Mustafa Destici ile görüşecek | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan, Mustafa Destici ile görüşecek | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan, Mustafa Destici ile görüşecek | Video

13.03.2023 | 12:04

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi saat 14.00'te kabul edecek.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Başkan Erdoğan, Mustafa Destici ile görüşecek | Video 03:28
Son Dakika: Başkan Erdoğan, Mustafa Destici ile görüşecek | Video 13.03.2023 | 12:04
Deprem uzmanı açıkladı: “Marmara’da 6.5’in üzerinde deprem olmaz” | Video 03:05
Deprem uzmanı açıkladı: “Marmara’da 6.5’in üzerinde deprem olmaz” | Video 13.03.2023 | 11:20
SON DAKİKA: Cumhur İttifakı genişleyecek mi? ANAP, DSP ve Yeniden Refah Partisi’nin ittifak kararı ne olacak? | Video 01:57
SON DAKİKA: Cumhur İttifakı genişleyecek mi? ANAP, DSP ve Yeniden Refah Partisi’nin ittifak kararı ne olacak? | Video 13.03.2023 | 10:52
AK Parti’de aday adaylığı süreci nasıl olacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’dan önemli açıklamalar | Video 04:40
AK Parti'de aday adaylığı süreci nasıl olacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar | Video 13.03.2023 | 10:34
Bölgede art arda depremler! Malatya ve Hatay sallandı | Video 01:10
Bölgede art arda depremler! Malatya ve Hatay sallandı | Video 13.03.2023 | 09:33
Depremle yerle bir olan Emek Mahallesi’nin sakinleri, kentsel dönüşüm gerçeğini anlattı: CHP’li belediye başkanı karşı çıkınca... | Video 04:41
Depremle yerle bir olan Emek Mahallesi'nin sakinleri, kentsel dönüşüm gerçeğini anlattı: CHP’li belediye başkanı karşı çıkınca... | Video 13.03.2023 | 09:41
Malatya’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Video 01:10
Malatya’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Video 13.03.2023 | 08:39
Depremden etkilenen 3 ilde eğitim öğretim yeniden başladı | Video 03:49
Depremden etkilenen 3 ilde eğitim öğretim yeniden başladı | Video 13.03.2023 | 09:12
Başkan Erdoğan Ayşegül Bilen’i ziyaret etti | Video 01:50
Başkan Erdoğan Ayşegül Bilen'i ziyaret etti | Video 13.03.2023 | 00:21
Fransa’da şehrin göbeğinde askeri tatbikat | Video 06:30
Fransa’da şehrin göbeğinde askeri tatbikat | Video 12.03.2023 | 23:20
Macaristan’da 40’tan fazla araç birbirine girdi: 13’ü ağır 36 yaralı | Video 02:25
Macaristan’da 40’tan fazla araç birbirine girdi: 13'ü ağır 36 yaralı | Video 12.03.2023 | 21:47
Başkan Erdoğan’dan Hatay’da önemli açıklamalar: Bir yıl içinde 319 bin hane inşa edeceğiz | Video 08:35
Başkan Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar: Bir yıl içinde 319 bin hane inşa edeceğiz | Video 12.03.2023 | 21:19
Son dakika: Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den deprem bölgesinde önemli açıklamalar | Video 14:43
Son dakika: Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den deprem bölgesinde önemli açıklamalar | Video 12.03.2023 | 19:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samandağ’da | Video 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samandağ'da | Video 12.03.2023 | 18:37
Ordu Valisi Tuncay Sonel’i duygulandıran anlar: Vatandaş alnından öptü | Video 00:34
Ordu Valisi Tuncay Sonel'i duygulandıran anlar: Vatandaş alnından öptü | Video 12.03.2023 | 18:02
Başkan Erdoğan’dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar: Hatay’ı asla yalnız bırakmayacağız | Video 20:39
Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar: "Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız" | Video 12.03.2023 | 16:31
PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan Kılıçdaroğlu’na destek Halkta umut yarattılar | Video 02:21
PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan Kılıçdaroğlu'na destek "Halkta umut yarattılar" | Video 12.03.2023 | 16:17
Karaciğer yağlanması diye bir şey bırakmıyor! İşte vücuttaki tüm zehri söküp atan o besinler | Video 00:41
Karaciğer yağlanması diye bir şey bırakmıyor! İşte vücuttaki tüm zehri söküp atan o besinler | Video 12.03.2023 | 14:12
Bakan Akar, Hatay’da incelemelerde bulundu | Video 06:02
Bakan Akar, Hatay'da incelemelerde bulundu | Video 12.03.2023 | 12:47
Avrupa’nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli Zigana Tüneli açılış için gün sayıyor | Video 09:47
Avrupa’nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli "Zigana Tüneli" açılış için gün sayıyor | Video 12.03.2023 | 10:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA