Video Haber SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Zonguldak'ta yeni tarihi doğalgaz rezervi müjdesini açıkladı

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Zonguldak'ta yeni tarihi doğalgaz rezervi müjdesini açıkladı

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Zonguldak'ta yeni tarihi doğalgaz rezervi müjdesini açıkladı
04.06.2021 | 20:33

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Zonguldak'ta yeni tarihi doğalgaz rezervi müjdesi!

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