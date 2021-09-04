Video Haber Son dakika! Başkan Erdoğan’dan Akşener'e sert tepki: "Zulüm 1453'te başladı" diyenlerle nasıl birlikte oluyorsun? | Video

Son dakika! Başkan Erdoğan’dan Akşener'e sert tepki: "Zulüm 1453'te başladı" diyenlerle nasıl birlikte oluyorsun? | Video

Son dakika! Başkan Erdoğan’dan Akşener'e sert tepki:
04.09.2021 | 18:59

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Son dakika! Başkan Erdoğan’dan Akşener’e sert tepki: Zulüm 1453’te başladı diyenlerle nasıl birlikte oluyorsun? | Video 02:13
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösteren Başkan Erdoğan, "İstanbul'da 'Zulüm 1453'te başladı' diyenlerle nasıl birlikte yürüyorsun Meral Hanım? Dolmabahçe Sarayı'nın makam olarak kullandığımı yerde tam karşı duvarına "Zulüm 1453'te başladı" diye yazan gezicilerdi. İşte sen bu gezicilerle birliktesin Meral Hanım. Yolun açık olsun." ifadelerini kullandı.

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