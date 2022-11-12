SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 'Karadeniz Gazı' açıklaması: "Denizin 2200 metre altında enerji üssü kurduk" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
24:06
03:39
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu da Akşener de aday değil! 12.11.2022 | 16:51
04:42
03:35
Melih Altınok | Ortalığı yine İmamoğlu videoları sardı 12.11.2022 | 16:43
00:09
02:04
Diyarbakır annelerine, Avrupalı Türklerden destek ziyareti | Video 12.11.2022 | 14:38
18:14
Bakan Kurum: "O ‘altılı masa’, bu projeleri hayal etse yapamaz!" | Video 12.11.2022 | 14:27
31:40
Başkan Erdoğan'ın gençlerle buluşması.. | Video 12.11.2022 | 13:40
03:32
02:45
02:02
03:11
Engin Ardıç | Teyzem ve dayım 11.11.2022 | 17:03
03:56
Mahmut Övür | Akşener'in korkulu rüyası 11.11.2022 | 16:44
03:09
Mehmet Barlas | Semerkand'da lider diplomasisi 11.11.2022 | 16:40
04:16
Melih Altınok | Masayı Akşener dağıtacak 11.11.2022 | 16:37
04:09
Burhanettin Duran | HDP ziyareti yeni bir siyasi alan açar mı? 11.11.2022 | 16:31
01:58
Son Dakika: Başkan Erdoğan'a 'Türk Dünyası Ali Nişanı' takdim edildi | Video 11.11.2022 | 16:22
02:23
00:58
Emine Erdoğan’dan Semerkand’da sergi ziyareti | Video 11.11.2022 | 12:11
02:43
Bakan Kurum: "Yıktılar, biz yaptık! Yaktılar, biz yine yaptık!" | Video 11.11.2022 | 11:27
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bozkurt, Abana, İnebolu ve Cide'ye doğal gaz bağlanması törenine uzaktan bağlantı ile katıldı. Erdoğan, "Türkiye'yi doğal gazda enerji merkezi haline getirecek adımlar da atıyoruz. Günlük doğal gaz giriş kapasitemiz 360 milyon metreküpe ulaştı. Doğal gaz depolarımız sayesinde ani gaz kullanım talep artışlarını sisteme yük bindirmeden karşılayabilecek hale geldik." dedi. Erdoğan, Karadeniz gazı için yapılan çalışmaları da anlattı.