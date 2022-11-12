SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 'Karadeniz Gazı' açıklaması: "Denizin 2200 metre altında enerji üssü kurduk" | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bozkurt, Abana, İnebolu ve Cide'ye doğal gaz bağlanması törenine uzaktan bağlantı ile katıldı. Erdoğan, "Türkiye'yi doğal gazda enerji merkezi haline getirecek adımlar da atıyoruz. Günlük doğal gaz giriş kapasitemiz 360 milyon metreküpe ulaştı. Doğal gaz depolarımız sayesinde ani gaz kullanım talep artışlarını sisteme yük bindirmeden karşılayabilecek hale geldik." dedi. Erdoğan, Karadeniz gazı için yapılan çalışmaları da anlattı.