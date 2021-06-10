SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan müsilajla mücadele toplantısı | Video

Son Dakika Haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj (Deniz salyası) konusuyla ilgili olarak çalışmalarına hızla devam ediyor. Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığına talimat veren Başkan Erdoğan, Marmara Denizi'ndeki çalışmaların başlamasında önayak olmuştu. Başkan Erdoğan bugün de üniversitelerin ilgili bölümleriyle müsilaj toplantısı gerçekleştirdi.