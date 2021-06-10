SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan müsilajla mücadele toplantısı | Video
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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan müsilajla mücadele toplantısı | Video 10.06.2021 | 22:07
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Macron ile görüşecek | Video 10.06.2021 | 20:36
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Kılıçdaroğlu’nun Kanal İstanbul açıklamasına Muharrem İnce’den tepki | Video 10.06.2021 | 20:17
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Kültür Merkezi için Atatürk ismine CHP'den veto | Video 10.06.2021 | 18:49
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Levazım-Dolmabahçe Tüneli kaderine terk edildi | Video 10.06.2021 | 18:17
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Salih Tuna | Bu tehdit nedir Ahmet Hoca? 10.06.2021 | 11:24
Son Dakika Haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj (Deniz salyası) konusuyla ilgili olarak çalışmalarına hızla devam ediyor. Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığına talimat veren Başkan Erdoğan, Marmara Denizi'ndeki çalışmaların başlamasında önayak olmuştu. Başkan Erdoğan bugün de üniversitelerin ilgili bölümleriyle müsilaj toplantısı gerçekleştirdi.