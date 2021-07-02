Son Dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nde Kanal İstanbul'un önemini anlattı | Video

Son Dakika Haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nin üçüncüsünde doktora öğrencileri ile bir araya geldi. Katılımcıların sorularına cevaplayan Başkan Erdoğan, bir öğrencinin Kanal İstanbul projesi ile ilgili sorduğu soruya detaylı bir şekilde yanıt verdi.