Son dakika! Bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığı iddiasına soruşturma | Video
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Sağlık Bakanlığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığı iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.