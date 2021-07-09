SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Diyarbakır'da! PKK'nın yaktığı Kurşunlu Camii açılıyor
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın yaktığı Kurşunlu Camii'nin açılış törenine katılacak.