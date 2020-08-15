Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oruç Reis'e en küçük bir taciz olursa gereken cevabı veririz" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
25:39
01:09
02:17
00:34
02:13
Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı | Video 15.08.2020 | 18:39
01:39
Lüks otomobil palmiye ağacını yıktı | Video 15.08.2020 | 18:38
04:52
04:22
Başkan Erdoğan'dan Rize'de fındık ve çay alımı açıklaması | Video 15.08.2020 | 17:45
07:22
06:38
01:04
01:19
07:26
00:50
02:30
Şehidin mesai arkadaşlarından zehir tacirlerine seri operasyon | Video 15.08.2020 | 09:25
02:24
Altun'dan "Turgut Reis" paylaşımı | Video 15.08.2020 | 00:08
02:47
00:40
01:42
CHP'den "DHKP-C'lileri serbest bırakın" çağrısı | Video 14.08.2020 | 20:38
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il teşkilatıyla yemek programında bir araya geldi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oruç Reis'e en küçük bir tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz.' diye konuştu. Yunanistan'a çağrıda bulunan Erdoğan, "Beklentimiz aklı selim hareket etmesi, özellikle Batı Trakya'daki kardeşlerimize yönelik devlet terörünü andıran uygulamalara bir an önce son vermesidir." dedi.