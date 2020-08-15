Video Haber Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oruç Reis'e en küçük bir taciz olursa gereken cevabı veririz" | Video

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oruç Reis'e en küçük bir taciz olursa gereken cevabı veririz" | Video

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
15.08.2020 | 19:08

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il teşkilatıyla yemek programında bir araya geldi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oruç Reis'e en küçük bir tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz.' diye konuştu. Yunanistan'a çağrıda bulunan Erdoğan, "Beklentimiz aklı selim hareket etmesi, özellikle Batı Trakya'daki kardeşlerimize yönelik devlet terörünü andıran uygulamalara bir an önce son vermesidir." dedi.

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