SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da çocuklara oyuncak dağıttı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çalışmalarını yürütmek üzere Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.Güzergahında bulunan Nato Yolu Caddesi üzerinde aracını durduran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederken, fotoğraf da çektirdi. Çocuklara oyuncak veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.