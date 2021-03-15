SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'a 'Suriye' çağrısı | Video
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Son dakika ahberleri... Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye iç savaşının 10. yıldönümü dolayısıyla Bloomberg için bir makale kaleme aldı. Erdoğan makalede, "Batı, Suriye krizinde Türkiye'nin çabasına yardım etmeli" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Batı'nın önündeki 3 seçeneği de sıraladı. Biden yönetiminin verdiği sözü tutması gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, ''Biden yönetimi, verdiği sözleri tutarak, Suriye’deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa etmek için bizimle birlikte çalışmalıdır'' ifadelerine yer verdi.