SON DAKİKA: Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi! Soçi Zirvesi'nden ortak bildiri... | Video
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, Suriye'deki durum ve Ukrayna tahılının dünya pazarına sevkiyatına yönelik yapılan anlaşmanın detayları ile ilgili Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen görüşme tamamlandı. Yaklaşık 4 saat süren görüşmenin sona ermesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Soçi kentindeki Sonatoryum Rus binasından ayrılarak, Soçi Uluslararası Havaalanı'ndan Türkiye’ye dönüş yoluna geçti.