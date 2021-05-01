SON DAKİKA: Fransa'da 1 Mayıs gösterilerinde tansiyon arttı | Video

Fransa’nın farklı kentlerinde binlerce kişi Covid-19 kısıtlamalarına rağmen 1 Mayıs yürüyüşü için sokaklara dökülürken, başkent Paris’te çıkan olaylarda polis, göstericilere gazla müdahale ederek 17 kişiyi gözaltına aldı, Lyon’da ise 5 kişi gözaltına alındı.