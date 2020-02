Son dakika! Gezi Parkı olayları davası kararı detayları belli oldu ! Mehmet Ali Alabora, Osman Kavala, Can Dündar... | Video

Son dakika haberi... Gezi Parkı olayları ile ilgili davasında kara açıklandı! Mehmet Ali Alabora, Osman Kavala, Can Dündar verilen beraat kararı ne anlama geliyor? Osman Kavala serbest bırakılacak mı? Mehmet Ali Alabora ve Can Dündar hakkında verilen beraat kararı sonrası ne olacak? Gezi parkı olayları davasında; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 657 sayfalık iddianamede Osman Kavala, Memet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık ve 746 müşteki bulunuyordu. İşte 16 sanık hakkında beraat kararı verilen Gezi Parkı olayları davası kararının tüm detayları...