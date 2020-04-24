Son dakika: Gram altın fiyatları neden yükseliyor? (24 Nisan 2020 Cuma) Canlı yayında flaş uyarı! Altın fiyatlarında son durum | Video

Son dakika haberi... Gram altın fiyatlarında ani düşüş gerçekleşebilir mi? 24 Nisan 2020 Cuma gram altın fiyatlarında son durum ne? Gün içinde yükseliş devam edecek mi? Gram altın fiyatları neden yükselmeye devam ediyor? A Para yayınında altın fiyatlarındaki değişimi değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altına yatırım yapmayı planlayan vatandaşların daha önce gerçekleşmiş olan ani altın fiyatı düşüşlerini de dikkate almaları gerektiğini belirtti.

Altın gram ve ons altın fiyatlarındaki ani değişimleri A Para yayınında değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, söz konusu değişimlerin sağlıksız olduğunu söyledi. Gram altın fiyatlarının şu anki seviyede bir miktar daha yükseldiğine dikkat çeken Memiş, "Altın yatırımcısı alım için beklemeyi tercih etmeli" dedi.