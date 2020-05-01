Son Dakika Haberi | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni detayları! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? | Video

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, sokağa çıkma izni ile ilgili de detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Corona virüsü salgınının ilk günlerinden itibaren 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı getirilmiş, sonrasında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı da bu kısıtlamalara eklenmişti. Önceki gün de ilk defa sağlık bakanı Fahrettin Koca tarafından sokağa çıkma yasağı izni ile ilgili bir açıklama geldi. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı için izin ve kısmi serbestlik getirilebileceğinin açıklanmasının ardından vatandaşlar "65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?" ve '65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkma yasağı izni gelecek mi' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı... Bilim Kurulu üyesi, bu konu hakkındaki görüşlerini A Haber ekranların paylaştı.