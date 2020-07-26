Son Dakika Haberi: Çanakkale Ecebat'ta korkutan orman yangın | Video
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Son Dakika... Çanakkale'nin Ecebat ilçesinde eski çöplük mevkiide henüz belirnemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar Eceabat ilcesi ile Tarihi Yarımadayı kapladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.