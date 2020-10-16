Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den flaş paylaşım "Kazdık, bulduk" | Video

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de sondaj faaliyetini gerçekleştiren Fatih sondaj gemisinin bakım görüntülerini 'Müjdeler olsun' etiketi ile paylaşarak, "Kazdık, bulduk" açıklamasında bulundu.