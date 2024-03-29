SON DAKİKA | İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, A Haber'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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