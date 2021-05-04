Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdi! Marketlerde yeni dönem | Video

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “market tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. Gelen son dakika haberine göre; Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.