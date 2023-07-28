SON DAKİKA: "İDEF sektöre damga vurdu!" Başkan Erdoğan açıkladı: "Yıl sonu hedefimiz 6 milyar dolar" | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. İDEF'in bu yıl sektöre damga vurduğunu açıklayan Başkan Erdoğan, "Dünyanın 81 farklı ülkesi ile birlikte NATO, Afrika Birliği ve Türk Amerikan İş Konseyi'nden katılım oldu." Öte yandan savunma sanayi alanında ihracat beklentilerini de açıklayan Erdoğan, yıl sonunda 6 milyar dolarlık gelir hedeflediklerini belirtti.
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