SON DAKİKA | İdlib'de 4.6 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Hatay'da da hissedildi | Video
Son dakika haberi: Suriye'nin İdlib kentinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Hatay'dan da hissedildi.
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