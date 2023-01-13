Video Haber SON DAKİKA | İdlib'de 4.6 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Hatay'da da hissedildi | Video
SON DAKİKA | İdlib'de 4.6 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Hatay'da da hissedildi | Video

SON DAKİKA | İdlib'de 4.6 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Hatay'da da hissedildi | Video

13.01.2023 | 00:15

Son dakika haberi: Suriye'nin İdlib kentinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Hatay'dan da hissedildi.

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