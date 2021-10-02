Video Haber Son dakika: İngiltere'de benzin krizinde asker devrede! | Video
Son dakika: İngiltere'de benzin krizinde asker devrede! | Video

Son dakika: İngiltere'de benzin krizinde asker devrede! | Video

02.10.2021 | 00:59

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Son dakika haberleri: İngiltere'de yaşanan benzin krizinde asker devreye girdi. Askerler pazartesiden itibaren akaryakıt dağıtımına başlayacak.

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