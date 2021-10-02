Son dakika: İngiltere'de benzin krizinde asker devrede! | Video

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Başkan Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü | Video 01.10.2021 | 16:38
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Son dakika haberleri: İngiltere'de yaşanan benzin krizinde asker devreye girdi. Askerler pazartesiden itibaren akaryakıt dağıtımına başlayacak.