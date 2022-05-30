SON DAKİKA: İstanbul son 95 yılın en sıcak gününü yaşadı! Peki bu hafta hava nasıl olacak? | Video

Soğuk geçen mayıs ayının ilk iki haftasını ardından artık havalar iyice ısınmaya başladı. Hava sıcaklıkları 25-30 dereceleri kadar buldu. Peki bu hafta hava nasıl olacak? Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde mi olacak? A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...