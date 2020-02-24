Son dakika! İstanbul Zincirlikuyu'da lüks aracın yayayı biçtiği anlar kamerada | Video
Son dakika haberi... İstanbul Zincirlikuyu’da seyir halinde olan lüks otomobilin bir yayaya çarparak altına alıp sürüklediği anların görüntüleri ortaya çıktı! Lüks otomobilin kaldırıma çıktığı feci kaza güvenlik kameralarına yansırken, yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:37
Son dakika! HDP'den skandal Gezi - Cizre ittifakı çağrısı! | Video 24.02.2020 | 12:40
02:45
HDP Kongresinde Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu teröristler için saygı duruşunda 24.02.2020 | 12:36
00:34
00:25
06:25
04:20
01:59
Son dakika! 2020 yılı turizmde rekorla başladı | Video 24.02.2020 | 11:34
01:24
Son dakika! Diyarbakır'da ailelerin Evlat Nöbeti'nde 9'uncu kavuşma! | Video 24.02.2020 | 11:22
54:02
00:25
00:15
19:27
02:12
00:50
00:52
Son dakika! İsrail askerlerinden Filistinlilere dozerli dehşet | Video 24.02.2020 | 09:57
03:13
00:58
01:05
02:21