Video Haber Son dakika! İstanbul Zincirlikuyu'da lüks aracın yayayı biçtiği anlar kamerada | Video

Son dakika! İstanbul Zincirlikuyu'da lüks aracın yayayı biçtiği anlar kamerada | Video

Son dakika! İstanbul Zincirlikuyu'da lüks aracın yayayı biçtiği anlar kamerada | Video
24.02.2020 | 12:12

Son dakika haberi... İstanbul Zincirlikuyu’da seyir halinde olan lüks otomobilin bir yayaya çarparak altına alıp sürüklediği anların görüntüleri ortaya çıktı! Lüks otomobilin kaldırıma çıktığı feci kaza güvenlik kameralarına yansırken, yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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