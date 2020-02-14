Son dakika! İstanbul'da 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa linç girişimi | Video

Son dakika haberi... İstanbul Kağıthane'de 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen bir kişi vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis ekiplerinin araya girmesiyle vatandaşlar çevredekiler sakinleştirilirken şüpheli ise gözaltına alındı.