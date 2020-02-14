Son dakika! İstanbul'da 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa linç girişimi | Video
Son dakika haberi... İstanbul Kağıthane'de 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen bir kişi vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis ekiplerinin araya girmesiyle vatandaşlar çevredekiler sakinleştirilirken şüpheli ise gözaltına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:43
CHP'li Özgür Özel'in hakaretlerine işçilerden tepki | Video 14.02.2020 | 12:43
00:53
Son dakika! CHP'li Özgür Özel'den TBMM'de işçilere çirkin hakaretler | Video 14.02.2020 | 13:06
01:50
01:33
Apple’ın açığını bulan genç ödülünü depremzedelere bağışladı 14.02.2020 | 12:50
03:05
13:38
03:28
İşte Survivor 2020 yarışmacılarının özellikleri... | Video 14.02.2020 | 11:49
03:28
01:30
01:55
05:03
06:57
14 günlük karantina bitti! Karantinadan çıkan vatandaşlar açıklama yapıyor 14.02.2020 | 11:50
01:00
01:03
00:43
ABD'de facia gibi kaza! Yük treni raydan çıkıp alev aldı 14.02.2020 | 11:23
00:16
02:43
01:44
01:30
Hava durumu: 14.02.2020 Bugün hava nasıl olacak? 14.02.2020 | 10:48