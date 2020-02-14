Video Haber Son dakika! İstanbul'da 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa linç girişimi | Video

Son dakika! İstanbul'da 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa linç girişimi | Video

Son dakika! İstanbul'da 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa linç girişimi | Video
14.02.2020 | 13:01

Son dakika haberi... İstanbul Kağıthane'de 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen bir kişi vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis ekiplerinin araya girmesiyle vatandaşlar çevredekiler sakinleştirilirken şüpheli ise gözaltına alındı.

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