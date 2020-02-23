Son dakika! İstanbul'da panik anları: Mahalleli sokağa döküldü |Video
Son dakika haberi... İstanbul Fatih'te, kimliği belirsiz maskeli 4 olduğu ileri sürülen şahıs, park halindeki 9 aracı kundakladı. Yanan araçlarda patlama meydana gelirken, vatandaşlar panik içinde sokağa kendini zor attı.
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