SON DAKİKA | Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantıs sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye Aile Desteği Programı kapsamında verilen yardımlara dikkat çeken Başkan Erdoğan, 2 buçuk milyon vatandaşa aktarılacak 3.2 milyar liranın yarın hesaplara yatırılacağını söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nunu uyuşturucu iftirasıyla ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "Uyuşturucu gibi insanlık suçuyla polis ve milletimize iftira atanların sinsi niyetlerle hareket ettiklerinin altını çizmek istiyorum. Her kim Türkiye'yi terör örgütleri, küresel kaçakçılarla, uğursuzla aynı kefeye sokuyorsa yaptığı işin adı 5. kol faaliyetidir." ifadelerini kullandı.