Son Dakika: Kütahya'da CHP'liler ile pazar esnafı arasında arbede yaşandı! O anlar kamerada | Video
Son dakika haberi: Kütahya'da CHP'liler ile pazardaki vatandaşlar arasında arbede yaşandı. CHP'lilerin şehitlere laf söylemesi üzerine başlayan gerginliğe polis müdahale etti. Çekilen görüntülerde bir vatandaşın, "Devlete saygısı olmayanlar orada, devlete saygısı olanlar burada, saygısı olmayanlar orada. Az önce şehitlere laf etti. Apo'yu savunanlar orada" dediği duyuldu.
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