Son dakika! Manisa'da 5.2'lik depremi önceden haber veren koyunların görüntüleri şoke etti | Video
Son dakika haberi... Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde; dün gece olan 5.2'lik depremi önceden yüksek sesle meleyerek haber koyun sürüsünün görüntüleri izleyenleri şaşırtıyor.Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde hayvancılık yapan bir vatandaş, akşam saatlerinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem anını cep telefonuyla kaydetti. Kuzularının panik halinde hareket ederek yüksek ses çıkarmasına anlam veremeyen vatandaş, telefonuyla ahırda video çekerken deprem anını kayda aldı.
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