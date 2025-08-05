Video Haber SON DAKİKA: Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' mesaisi! İlk toplantı başladı | Video
SON DAKİKA: Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' mesaisi! İlk toplantı başladı | Video

SON DAKİKA: Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' mesaisi! İlk toplantı başladı | Video

05.08.2025 | 12:11

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonun ilk toplantısı MEclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasıyla başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda yapılacak ilk toplantıda komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek.

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