Video Haber SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması!

SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması!

SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması!
01.06.2021 | 10:26

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Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve telafi eğitimi açıklaması!ledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim kararının neden alındığını açıkladı, 'Okullarda telafi eğitimi ne zaman başlayacak, nasıl olacak? Telafi eğitimi zorunlu olacak mı?' gibi kamuoyunun merak ettiği soruların da yanıtını verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen çocuklarda okuma ve yazma taramalarının yapılacağını, yeterlilik durumlarının tespit edileceğini de vurguladı.

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