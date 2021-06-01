SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:20
07:46
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması! 01.06.2021 | 10:26
01:20
Son dakika! İstanbul'da DHKP-C operasyonu | Video 01.06.2021 | 10:00
04:15
İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı | Video 01.06.2021 | 09:50
03:12
01:45
02:05
Türkiye- Yunanistan sınırına dijital bariyer | Video 01.06.2021 | 00:46
00:40
Milli Eğitim Bakanlığı: Telafi eğitimleri isteğe bağlı yapılacak | Video 01.06.2021 | 00:08
01:13
07:05
00:29
27:28
00:30
Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs koronavirüs son durum tablosunu açıkladı! | Video 31.05.2021 | 21:01
01:36
00:57
03:27
08:33
01:16
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan aşı açıklaması! | Video 31.05.2021 | 20:26
02:18
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve telafi eğitimi açıklaması!ledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim kararının neden alındığını açıkladı, 'Okullarda telafi eğitimi ne zaman başlayacak, nasıl olacak? Telafi eğitimi zorunlu olacak mı?' gibi kamuoyunun merak ettiği soruların da yanıtını verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen çocuklarda okuma ve yazma taramalarının yapılacağını, yeterlilik durumlarının tespit edileceğini de vurguladı.