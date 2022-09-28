SON DAKİKA! MİT'ten Halep'te operasyon! Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz | Video
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Milli İstihbarat Teşkilatı, Mersin’deki saldırının ardından Halep’te PKK’ya ağır bir darbe daha indirdi. PKK/KCK Başkanlık Konseyi'ne bağlı sözde Komalen Ciwan Koordinasyonu diye adlandırılan Gençlik Topluluğu'nun yönetiminde yer alan, aynı zamanda Ateşin Çocukları İnisiyatifi sorumlularından olan ve İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde Kırmızı Kategoride bulunan Şilan Emgihan kod adlı Sabah Oğur, Suriye Halep'te etkisiz hale getirildi.