Video Haber Son Dakika: MİT'ten Suriye'nin kuzeyine nokta operasyon | Video
Son Dakika: MİT'ten Suriye'nin kuzeyine nokta operasyon | Video

Son Dakika: MİT'ten Suriye'nin kuzeyine nokta operasyon | Video

23.06.2023 | 10:42

Son dakika haberi... MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı'yı Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da etkisiz hale getirdi..

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