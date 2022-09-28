Son dakika | MSB'den heyecanlandıran 'Milli Deniz Topu' paylaşımı: Dakikada 80 atış! | Video

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Deniz Topu’nun görüntüsünü ilk kez paylaştı. Heyecanlandıran paylaşımda , "Milli Savunma Bakanlığının tasarım ve performans sorumluluğunda İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE ile birlikte geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu, dakikada 80 atış yapabiliyor” ifadelerine yer verildi.