Son dakika | MSB'den heyecanlandıran 'Milli Deniz Topu' paylaşımı: Dakikada 80 atış! | Video
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Deniz Topu’nun görüntüsünü ilk kez paylaştı. Heyecanlandıran paylaşımda , "Milli Savunma Bakanlığının tasarım ve performans sorumluluğunda İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE ile birlikte geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu, dakikada 80 atış yapabiliyor” ifadelerine yer verildi.