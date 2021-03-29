Son dakika: Müge Anlı'da kahreden detay! Sezen Ünlü'nün babası anlattı... | Video
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Son dakika haberi: İzmir'in Konak ilçesinde önceki gün korkunç bir cinayet işlendi. Anıl Y. imam nikahlı eşi 17 yaşındaki 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü 16 bıçak darbesiyle katletti. Cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyledi. Korkunç bir cinayete kurban giden genç kadının acılı babası, Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Katil zanlısından daha önce şikayetçi olduğunu ancak kızının isteği üzerine şikayeti geri çektiğini belirtti. İşte yürek burkan dramın ayrıntıları...