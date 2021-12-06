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Son dakika: Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı hayatını kaybetti | Video 06.12.2021 | 23:28
03:28
00:31
33:06
Son dakika haberi: AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması | Video 06.12.2021 | 20:03
01:10
Son dakika haberi: AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması | Video 06.12.2021 | 20:13
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Kılıçdaroğlu'ndan Gazi Meclis'te tepki çeken el hareketi! | Video 06.12.2021 | 18:39
02:06
02:07
Mehmet Barlas | En deneyimli Erdoğan 06.12.2021 | 17:28
03:19
Engin Ardıç | Beyhude 06.12.2021 | 17:26
05:09
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da | Video 06.12.2021 | 17:07
00:32
Bahçeli'den Müge Anlı'ya tebrik çiçeği | Video 06.12.2021 | 15:28
03:21
Bursa'da ayakkabı boyacısıyla karganın yürekleri ısıtan dostluğu kamerada 06.12.2021 | 14:56
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17:53
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Son Dakika: Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor | Video 06.12.2021 | 12:17
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01:01:44
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Bakan Akar'dan Katar'da önemli mesajlar | Video 05.12.2021 | 20:45
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Millet Bahçesi'ne inceleme | Video 05.12.2021 | 19:16
Son dakika haberi... Türk felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı 72 yaşında vefat etti. Fikriyat yazarı olan Duralı son olarak TRT ekranlarında 'Felsefe Söyleşileri' adlı programı da yapmıştı.