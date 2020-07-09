Video Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması | Video

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması | Video

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması | Video
09.07.2020 | 09:21

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Son Dakika Haberi... 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüsü salgını mücadelesi ile ilgili bilgiler verdiği açıklamalarında; 2020 Kurban Bayramı'nda gerekli görüldüğü taktirde bazı illerde corona virüsü sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının olabileceğini belirtti.

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