Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması | Video

Son Dakika Haberi... 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüsü salgını mücadelesi ile ilgili bilgiler verdiği açıklamalarında; 2020 Kurban Bayramı'nda gerekli görüldüğü taktirde bazı illerde corona virüsü sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının olabileceğini belirtti.